Краснодарский край и Крым стали лидерами Национального туристического рейтинга

Кубань и Республика Крым вошли в первую пятерку XI Национального туристического рейтинга по итогам 2025 года.

Два южных региона России – Краснодарский край и Крым – вошли в топ-5 XI Национального туристического рейтинга 2025, составленного журналом "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте проекта.

"Исследование посвящено развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов"

– Национальный туристический рейтинг

Сообщается, что Краснодарский край занял третье место, а Крым – пятое. Лидерами также были названы Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Для составления рейтинга использовались такие критерии, как уровень туристической инфраструктуры, уникальность и привлекательность территории, объем турпотока и другие.

Оба региона стали лидерами по числу номеров в отелях и гостиницах, а также доходов санаторно-курортных организаций.