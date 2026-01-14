Малые города были названы популярным направлением туризма у россиян в период Нового года

Спрос на бронирование российскими туристами малых городов для отдыха вырос на 70% во время новогодних каникул.

Число бронирований гостиниц и апартаментов в малых городах стало больше на 70% в течение новогодних праздников, сообщили исследователи сервиса "Яндекс путешествия" и Центра исследований малых городов.

Также выросла и доля поездок россиян в малые города – с 9,5% до 12%, отметили в исследовании.

Самыми популярными направлениями в этот праздничный период были названы Геленджик, Анапа и Ялта, значительно повысился интерес на отдых в Алупке (в 3 раза). Эксперты отмечают, что российские туристы часто выбирали малые города для культурного времяпрепровождения: короткая поездка ради архитектуры, прогулок и локальной кухни.

Кроме того, в два раза увеличилось количество посуточного бронирования в период длинных праздничных выходных. В конце 2025 года средняя стоимость одной ночи в аппартаментах стала примерно на 30% ниже стоимости проживания в отеле.

Средняя цена за проживание в отелях и апартаментах в малых городах выросла на 16%, до 10 810 рублей, а в таунхаусах и кемпингах – напротив, стала ниже на 56% и 42% соответственно.

Также в исследовании выявили, что наибольшее количество бронирований гостиниц в малых городах (более 60%) пришлось на жителей городов-миллионников – Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.