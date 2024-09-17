Азербайджан начал строительство ЛЭП "Зангезур"

В Азербайджане стартовало строительство линии электропередачи "Зангезур", которая обеспечит подключение к основной энергосистеме страны Нахичеванской автономной республики и формирование нового энергетического коридора.

Азербайджанская энергетическая компания "Азерэнержи" начала строительство двухцепной высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) "Зангезур" напряжением 330 кВ и пропускной способностью 1000 мВт от Джебраила до Агбенда, сообщили в пресс-службе компании.

Параллельно ЛЭП длиной в 74 км строится еще одна линия длиной 105 км, которая протянется от Нахичевани до границы Ордубада, передает Trend.

ЛЭП протянется вдоль реки Араз, а на ряде участков - через горные и скалистые массивы в условиях очень сложного природного рельефа.

Затем будет построена ЛЭП длиной 44 км через Зангезурский коридор, которую подключат к линиям Агбенда и Ордубада.

В Нахичевани будет построена подстанция, которая будет преобразовывать напряжение в 330 кВ в 400 кВ, которая будет подаваться в качестве рабочего напряжения на ЛЭП от Нахичевани до Турции, которая будет построена рамках энергетического коридора Азербайджан–Турция–Европа.

Это позволит энергетикам не только полностью интегрировать НАР в единую энергосистему страны, но и обеспечить ей выход на европейские энергетические рынки. Проект уже назван крупнейшим в истории Азербайджана.