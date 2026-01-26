Вестник Кавказа

Армада кораблей США направляется в Иран

Карта Ирана с Ормузским проливом
© Фото: “Вестник Кавказа“
Президент США сообщил о движении армады кораблей в направлении Ирана. Он надеется, что власти ИРИ пойдут на сделку.

К Ирану направляется армада кораблей Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая перед жителями штата Айова.

"Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим"

– глава Белого дома

Он также выразил надежду на то, что Исламская Республика пойдет на сделку.

На прошлой неделе сообщалось, что США всерьез рассматривают возможность нанесения ударов по Ирану.

