Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Иран

Власти Узбекистана протянули руку помощи народу Ирана – в иранский Дарегаз в провинции Хорасан-Резави сегодня прибыли тонны продовольствия и лекарств, которые помогут людям выстоять в нелегкое время испытаний.

Узбекистан отправил гуманитарную помощь народу Ирана – такая инициатива властей страны стала подтверждением дружественных отношений и традиций взаимной поддержки между двумя странами в непростой для региона период, говорится в сообщении аппарата президента страны.

Ценную помощь, в состав которой вошли тщательно подобранные продовольственные товары первой необходимости - мука, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и консервы, а также самые нужные сейчас медикаменты и изделия медицинского назначения, уже приняли в иранском городе Дарегаз, передает Podrobno.uz.

Церемония передачи прошла с участием официальных лиц - хокима города Мужтабо Базмару, советника министра и главу представительства МИД Ирана в провинции Хорасан-Резави Али Масумифараи посла Ирана в Туркменистане Али Мужтабу Рузбехани.

Иранские представители от всей души поблагодарили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за заботу, внимание и своевременную поддержку, отметив: этот жест доброй воли - яркий пример высокого уровня солидарности и крепких уз дружбы, связывающих два государства.