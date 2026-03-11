Узбекистан отправил гуманитарную помощь в Иран

Узбекистан отправил гуманитарную помощь народу Ирана – такая инициатива властей страны стала подтверждением дружественных отношений и традиций взаимной поддержки между двумя странами в непростой для региона период, говорится в сообщении аппарата президента страны.
Ценную помощь, в состав которой вошли тщательно подобранные продовольственные товары первой необходимости - мука, рис, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло и консервы, а также самые нужные сейчас медикаменты и изделия медицинского назначения, уже приняли в иранском городе Дарегаз, передает Podrobno.uz.
Церемония передачи прошла с участием официальных лиц - хокима города Мужтабо Базмару, советника министра и главу представительства МИД Ирана в провинции Хорасан-Резави Али Масумифараи посла Ирана в Туркменистане Али Мужтабу Рузбехани.
Иранские представители от всей души поблагодарили президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за заботу, внимание и своевременную поддержку, отметив: этот жест доброй воли - яркий пример высокого уровня солидарности и крепких уз дружбы, связывающих два государства.