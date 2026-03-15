ЦИК Казахстана опубликовал окончательные итоги референдума

Новая Конституция принята, а референдум по ней, прошедший в минувшее воскресенье, признан состоявшимся – за документ проголосовали 87,15% жителей страны, сообщил сегодня глава комиссии Нурлан Абдиров.

Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров сегодня подвел окончательные итоги референдума по Конституции страны, состоявшегося 15 марта 2026 года: за новый Основной закон проголосовали 87,15% казахстанцев.

"Референдум по вопросу "Принимаете ли вы новую Конституцию Казахстана, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" считать состоявшимся, поскольку в голосовании приняло участие более половины или 73,12% граждан, имеющих право участвовать в референдуме"

- Нурлан Абдиров

Он напомнил, что общее число казахстанцев, имеющих право участвовать в референдуме, составляло 12 482 613 человек, в голосовании участвовало 9 127 192 или 73,12% из них, за положительное решение вопроса проголосовали 7 954 667 или 87,15% принявших участие в референдуме, передает Sputnik Казахстан.

Глава ЦИК отметил: народ Казахстана в ходе республиканского референдума решением большинства окончательно утвердил Основной закон страны, такое решение приняло более половины граждан из более чем двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 февраля текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу новой Конституции страны.

