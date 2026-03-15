Трампу представили планы по завершению войны с Ираном

Американское военное командование разработало несколько вариантов завершения конфликта на Ближнем Востоке и предоставило их президенту США, сообщают СМИ.

Американский президент Дональд Трамп ознакомился с вариантами завершения конфликта с Ираном, которые были подготовлены командованием ВС США, информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для Трампа, если он примет такое решение"

– телеканал NBC

В документе, предоставленном военными, содержатся сценарии, которые предусмотрены в случае еще большей эскалации конфликта в регионе, говорится в материале телеканала.

Однако, более крупных подробностей, согласно публикации, пока не известно.

Как отмечает источник, точная дата окончания столкновения с Ираном в Белом доме пока не известна. Все зависит от решения президента Трампа, подчеркнул он, "сроки могут меняться хоть каждый день".

Кроме того, как передает NBC, сторонников завершения конфликта среди окружения главы Соединенных Штатов очень беспокоит глобальная экономическая нестабильность, в частности, фактическая блокировка Ормузского пролива.