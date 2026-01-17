Власти Северной Осетии займутся сохранением родного языка

В ближайшее время власти Северной Осетии разработают новую программу сохранения осетинского языка для школ региона – такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло.
"Поддержка, начиная с самого детства, осетинского языка, сохранение традиций, обычаев - это важная часть воспитания нашего подрастающего поколения. Проработайте возможность проведения таких занятий с детьми по сохранению традиций, изучению национальной культуры и истории нашего края"
- Сергей Меняйло
Целесообразно будет привлечь к этой работе Центр по поддержке осетинского языка и учителей осетинского языка, предложил глава региона, передает ТАСС.
Программа будет нацелена на сохранение осетинского языка, национальной истории и культуры в первую очередь в школах региона – ею займутся министерство образования и науки во взаимодействии с министерством культуры Северной Осетии, говорится в распоряжении.
Также в республике вскоре примут закон о государственном языке, в который будут включены два официальных языка - русский и осетинский.