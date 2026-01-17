Власти Северной Осетии займутся сохранением родного языка

Власти Северной Осетии намерены принять закон о государственном языке, призванный сохранить осетинский язык, историю, культуру и традиции на всех возможных уровнях, и начнут работу со школ.

В ближайшее время власти Северной Осетии разработают новую программу сохранения осетинского языка для школ региона – такое поручение дал глава республики Сергей Меняйло.

"Поддержка, начиная с самого детства, осетинского языка, сохранение традиций, обычаев - это важная часть воспитания нашего подрастающего поколения. Проработайте возможность проведения таких занятий с детьми по сохранению традиций, изучению национальной культуры и истории нашего края"

- Сергей Меняйло

Целесообразно будет привлечь к этой работе Центр по поддержке осетинского языка и учителей осетинского языка, предложил глава региона, передает ТАСС.

Программа будет нацелена на сохранение осетинского языка, национальной истории и культуры в первую очередь в школах региона – ею займутся министерство образования и науки во взаимодействии с министерством культуры Северной Осетии, говорится в распоряжении.

Также в республике вскоре примут закон о государственном языке, в который будут включены два официальных языка - русский и осетинский.