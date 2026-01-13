Меняйло взял на контроль миллиард рублей для льготников Северной Осетии

Власти Северной Осетии сделают все, чтобы каждый североосетинец был обеспечен лекарствами соответственно его здоровью, сообщил глава РСОА Сергей Меняйло.

Как рассказал руководитель Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло, в этом году он лично проконтролирует расходование порядка 1 млрд рублей на предоставление североосетинским льготникам необходимых лекарств.

"Более 1 млрд рублей выделим в 2026 году на льготное лекарственное обеспечение жителей республики. Важный вопрос, который находится на моем личном контроле"

– Сергей Меняйло

Глава республики заверил население, что власти приложат максимум усилий, чтобы каждый североосетинец получил нужные ему лекарства.

В связи с этим Сергей Меняйло распорядился об исследовании Министерством здравоохранения РСОА запросов медицинских жителей республики для эффективной оценки размера бюджетных средств, необходимых для покупки лекарств.