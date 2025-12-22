Вестник Кавказа

Марат Сокаев ушел с должности министра экономики Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр экономики Северной Осетии Марат Сокаев ушел в отставку по собственному желанию, указ об освобождении от должности подписал глава республики.

От должности министра экономического развития был освобожден Марат Сокаев, инициатива исходила непосредственно от чиновника и была реализована указом главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Пребывание в статусе руководителя экономическим сектором республики продлилось чуть больше года, Сокаев занял пост в ноябре 2024 года, оставив предыдущую позицию директора фонда выставочной и презентационной деятельности Северной Осетии.

Ранее Сокаев был заместителем министра экономики, он находился в этой должности с 2015 по 2016 годы.

