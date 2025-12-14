Северная Осетия готовится к Кавказскому инвестиционному форуму – Меняйло

Руководство Северной Осетии проводит активную подготовку к Кавказскому инвестфоруму, основные перспективы обрисовал глава республики.

Активную подготовку ведут власти Северной Осетии для участия в Кавказском инвестиционном форуме, который состоится в мае в Минводах, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, форум традиционно послужит площадкой для переговоров с представителями федеральных структур и деловых кругов, на нем Северная Осетия сможет представить свои ключевые проекты, а также провести обсуждение значимых соглашений.

"В прошлом году мы подписали документы о сотрудничестве с OZON, Сбером, Санкт-Петербургским технологическим институтом и другими нашими партнерами. В 2026 году особый акцент КИФ будет сделан на международное экономическое сотрудничество – прежде всего, со странами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов"

– Сергей Меняйло

Глава региона подчеркнул, что Кавказский инвестиционный форум послужит местом для диалога, на нем участники из Северной Осетии смогут найти новых партнеров и дать старт новым проектам. Политик выразил уверенность, что форум позволит укрепить сотрудничество на региональном и международном уровне, даст импульс роста новым регионам.

Напомним, что КИФ-2026 состоится 17-19 мая 2026 года в Минеральных Водах