Нотная онлайн-библиотека осетинской музыки создана в Северной Осетии

Уникальная инициатива реализована в Северной Осетии – специалисты запустили проект, в рамках которого была создана нотная библиотека осетинской музыки онлайн.

Доступ к осетинской музыке для музыкантов стал проще – в Северной Осетии "открылась" ее первая нотная онлайн-библиотека, рассказали в республиканском отделении Российского фольклорного союза.

"В ближайшее время начнет работу открытый веб-портал arvaidan.pro – первая нотная онлайн-библиотека осетинской музыки. Мы создаем ее для того, чтобы осетинская музыка стала доступнее для музыкантов, исследователей и энтузиастов со всего мира"

– отделение Российского фольклорного союза

В сообщении поясняется, что основная задача портала – объединить в одном месте и систематизировать все доступные материалы, относящиеся к осетинской музыкальной культуре. На данный момент, уточнили в отделении, ноты и иные материалы часто находятся в личных архивах или учебных фондах, часть и вовсе доступна только в разрозненных публикациях. Кроме того, пользователи портала смогут обмениваться опытом, находиться требующиеся произведения, обсуждать разные версии и редакции, оставлять комментарии и искать единомышленников.

Проект реализует Северо-Осетинское отделение Российского фольклорного союза при поддержке Минкультуры Северной Осетии.