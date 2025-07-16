Осетинский язык будет интегрирован в цифровые проекты

Во Владикавказе прошла презентация проекта цифровизации осетинского языка, который вскоре станет непременным атрибутом повседневной жизни и войдет в электронные словари, программы-переводчики и озвучку сайтов.

В столице Северной Осетии Владикавказе в художественном музее им. Махарбека Туганова прошла презентация проекта цифровизации осетинского языка, который внедряет некоммерческая организация "Фонд цифровизации осетинского языка", сообщили в пресс-службе комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии.

"Командой проекта были представлены уникальные разработки: корпус языка Ossetic.ru, системы синтеза и распознавания речи, а также интеграция осетинского языка в популярные цифровые сервисы-переводчики, Яндекс и голосовой помощник "Алиса"

- пресс-служба комитета

Официальный старт программе дал глава региона Сергей Меняйло, который и определил ее главные цели и задачи: прочно и максимально удобно интегрировать осетинский язык в повседневную цифровую жизнь современного пользователя, передает портал "Это Кавказ".

Программа будет включать в себя электронный словарь, онлайн-переводчик текстов и цифровую образовательную платформу. Также она будет заниматься озвучкой текстов на сайтах, субтитрами, и осуществлять голосовой поиск, пояснил Меняйло по итогам презентации.

Напомним, осетинский язык - индоевропейский язык иранской группы, единственный автохтонный на Кавказе, он - прямой потомок языков скифов и алан и имеет два диалекта: литературный иронский и дигорский, которые обладают статусом государственных языков в Северной и Южной Осетии наряду с русским языком. Письменность осетинского языка основана на кириллице.