Детские сады и школы Северной Осетии получат литературу на осетинском

Власти Северной Осетии планируют в течение ближайшего учебного года снабдить школы и детсады республики книгами на осетинском языке. Соответствующее поручение ранее дал глава республики Сергей Меняйло.

Дети в Северной Осетии скоро смогут получить литературу на осетинском языке в школах, где они учатся, и в детских садах, которые они посещают, рассказала глава Минобразования и науки региона Элла Алибекова.

Таким образом она прокомментировала выполнение поручения главы Северной Осетии Сергея Меняйло, который ранее поручил приобрести литературу для детей младшего возраста на осетинском языке и передать ее в школы и детсады.

"Поручение в работе, в течение учебного года обеспечим все учреждения"

– Алибекова

Цель мероприятий – обеспечить сохранение и развитие осетинского языка, пишет ТАСС.

Напомним, по информации ЮНЕСКО, порядка 80% первоклассников-осетин не владеют осетинским.

Осетинский язык входит в число языков иранской группы индоиранской ветви индоевропейской семьи языков.