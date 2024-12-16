Владимир Тхапсаев — знаменитый осетинский Отелло

15 июля исполнится 115 лет со дня рождения народного артиста СССР Владимира Тхапсаева. В театре актер сыграл около 200 ролей, но наибольшую известность ему принесла роль Отелло. Расскажем, когда Тхапсаев начал интересоваться театром, какие роли сыграл, какие награды получал, как в Северной Осетии сохраняют память о нем.

Как Владимир Тхапсаев увлекся театром?

Владимир Тхапсаев родился 15 июля 1910 года в Ардоне. Когда ему было четыре года, на Первой мировой войне погиб отец, а через пять лет умерла мать — мальчика растил дядя по отцовской линии. Театром Володя начал интересоваться в 12 лет, когда увидел на любительской сцене спектакль по пьесе осетинского драматурга Елбыздыко Бритаева "Две сестры". После окончания школы он работал на Садонском руднике, строил Гизельдонскую ГЭС, в 1930 году по комсомольской путевке уехал на Сахалин и вместе с молодыми земляками создал там осетинский драмкружок.

В 1933 году в Доме искусств в Орджоникидзе (так тогда назывался Владикавказ) был организован молодежный Театр малых форм (ТЕМАФ), и вернувшийся в Северную Осетию Тхапсаев стал его активным участником. Этот коллектив вскоре распался, а актеры вошли в состав студии при Русском драматическом театре.

© Фото: Картина художника Асланбека Джанаева/ardon15.ru

Тхапсаев — актер Северо-Осетинского государственного драматического театра

10 ноября 1935 года в Орджоникидзе был открыт Северо-Осетинский государственный драматический театр. Его актерами стали 30 выпускников первой осетинской студии при ГИТИСе, а основу репертуара составили их дипломные спектакли.

Тхапсаев сначала был условно принят во вспомогательный состав труппы и одновременно работал помощником реквизитора. Первая роль — судья Бартолен в средневековом французском фарсе "Адвокат Пьер Патлен" — досталась ему случайно: нужно было срочно заменить заболевшего актера, но вскоре Тхапсаев уже вошел в основную труппу. Он играл в "Двух сестрах" — драме, с которой началось его знакомство с театром, в первой осетинской комедии "Свадьба" Георгия Джимиева, в пьесе "Честь" Георгия Мдивани. Среди ролей Тхапсаева в пьесах Александра Островского — Тихон в "Грозе", Кнуров в "Бесприданнице", Хлынов в "Горячем сердце". В "Любови Яровой" Константина Тренева артист исполнил роль матроса Шванди, а в "Егоре Булычове и других" Максима Горького сыграл главного героя.

Над ролью Городничего в гоголевском "Ревизоре" актер, по воспоминаниям его дочери, народной артистки Северной Осетии Заиры Тхапсаевой, работал с особым удовольствием.

Несмотря на утвердившееся за ним амплуа трагика, он всегда хотел играть в комедиях, но режиссеры его такими возможностями баловали очень редко. И он, что называется, в этой роли развернулся: такие искрометные краски для нее нашел

— Тхапсаева

В каких театрах Тхапсаев играл Отелло?

Роль Отелло актер впервые исполнил в 1940 году, этот спектакль был приурочен к пятилетию Северо-Осетинского театра. Потом на его сцене появлялись новые постановки шекспировской трагедии, но главную роль неизменно играл Тхапсаев.

В Москве в роли Отелло артист впервые выступил в декабре 1950 года на своем творческом вечере в Центральном доме актера, а потом его в свой спектакль пригласил главный режиссер Театра имени Моссовета Юрий Завадский. Там эту роль Тхапсаев исполнил 12 апреля 1955 года и всего за несколько спектаклей стал знаменитым. Известный литературовед и переводчик Михаил Морозов оценивал его игру так:

Как шекспировед, давно консультирующий шекспировские постановки, я видел многих исполнителей Отелло. Тхапсаев — Отелло находится на самых вершинах.

В этой роли он выходил на сцену в Астрахани, Ростове, других городах Советского Союза, ездил на гастроли в Монголию. В 1955 году режиссер Сергей Юткевич, готовясь к экранизации "Отелло", на пробы вместе с Сергеем Бондарчуком приглашал и Тхапсаева, но тот отказался. В театре актер потом сыграл еще двух шекспировских героев — короля Лира и Макбета. А вообще в его репертуаре было около 200 ролей в пьесах осетинских авторов, произведениях русских, советских и зарубежных драматургов. В 1956 году Тхапсаев стал народным артистом РСФСР, в 1960-м — народным артистом СССР. В 1965-м он был отмечен Республиканской премией имени Коста Хетагурова, а через три года за роль Отелло и другие театральные работы получил Государственную премию РСФСР имени Станиславского.

© Фото: сцена из спектакля "Сармат и его сыновья"/ardon15.ru

В каких фильмах снимался Тхапсаев?

В 1957 году на Бакинской киностудии (так тогда назывался "Азербайджанфильм") актер снялся в одной из главных ролей в драме "Так рождается песня". Два следующих фильма Тхапсаева связаны с именем осетинского поэта и публициста Коста Хетагурова: в 1958 году на "Грузия-фильме" он сыграл в экранизации поэмы Хетагурова "Фатима", а в 1959-м исполнил роль самого поэта в историко-биографической картине "Сын Иристона", поставленной на "Ленфильме". Обе киноленты были посвящены 100-летию со дня рождения Хетагурова. В 1962 году на "Азербайджанфильме" Тхапсаев вместе с Махмудом Эсамбаевым снялся в музыкальной картине "Я буду танцевать!"

Среди других фильмов с участием артиста — "Чермен" об осетинском народном герое, снятый на "Грузия-фильме" в 1970 году, и "Когда дрожит земля", поставленный на "Мосфильме" в 1975-м и посвященный строителям Чиркейской ГЭС в Дагестане.

Актер скончался 8 октября 1981 года и был похоронен в Пантеоне на территории Осетинской церкви в столице республики. Его именем названы Северо-Осетинский государственный академический театр и Музей театрального искусства республики, во Владикавказе есть улица Тхапсаева.