Посол: Кабул будет активно участвовать в работе ШОС

Посол Афганистана в РФ сделал заявление о том, что афганская сторона заинтересована в восстановлении активного участия в работе ШОС, поскольку является страной-наблюдателем Организации.

Афганистан стремиться к восстановлению своего активного участия в работе Шанхайской организации сотрудничества, заявилинтервью ТАСС посол Афганистана в РФ Гуль Хасан.

Он также напомнил, что Афганистан является страной-наблюдателем при ШОС, поэтому должен участвовать в проведении ее заседаний.

"Мы также рассчитываем на участие Афганистана в предстоящих заседаниях организации"

– Гуль Хасан

По его словам, большинство стран-участниц Организации "пришли к выводу о целесообразности восстановления активного участия Афганистана в работе ШОС" из-за усилий, которые были приложены Россией и Китаем, отметил посол в интервью ТАСС.