Дмитриев прилетел в США

Кирилл Дмитриев во время поездки в Майами встретится с представителями США. Их предыдущая встреча прошла более месяца назад.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прилетел в Майами. Снимок карты, на который изображен приближающийся к этому городу самолет, он разместил 31 января на своих страницах в соцсетях.

По данным источников, в ходе поездки в Майами он проведет встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа, передает Reuters.

Предыдущие переговоры Дмитриева с американской делегацией состоялись в Майами 20 декабря прошлого года.

