Иран предупредил ЕС о последствиях объявления КСИР террористической организацией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Признание террористической структурой Корпуса стражей исламской революции будет иметь последствия для ЕС, предупредили в Генштабе ВС Ирана.

Генеральный штаб ВС Ирана заявил о последствиях для Евросоюза в связи с решением включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций, передает IRNA.

"Иррациональные, безответственные и полные ненависти действия Европейского союза, несомненно, <...> отражают глубину враждебности и ненависти лидеров этих стран к достойной нации Ирана, его вооруженным силам, безопасности и независимости страны"

– заявление

В Генштабе ВС ИРИ добавили, что на европейских дипломатов лягут опасные последствия этого "враждебного и провокационного решения".

