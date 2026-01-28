Иран предупредил ЕС о последствиях объявления КСИР террористической организацией

Признание террористической структурой Корпуса стражей исламской революции будет иметь последствия для ЕС, предупредили в Генштабе ВС Ирана.
Генеральный штаб ВС Ирана заявил о последствиях для Евросоюза в связи с решением включить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в список террористических организаций, передает IRNA.
"Иррациональные, безответственные и полные ненависти действия Европейского союза, несомненно, <...> отражают глубину враждебности и ненависти лидеров этих стран к достойной нации Ирана, его вооруженным силам, безопасности и независимости страны"
– заявление
В Генштабе ВС ИРИ добавили, что на европейских дипломатов лягут опасные последствия этого "враждебного и провокационного решения".