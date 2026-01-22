Совет мира не заменит ООН – Рубио

Созданный по инициативе Вашингтона Совет мира, по словам Марко Рубио, не рассматривается как возможная замена Организации Объединенных Наций.

Власти Америки не воспринимают сформированный по их инициативе Совет мира как организацию, которая могла бы стать заменой ООН, такое заявление сделал госсекретарь - помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио.

"Это не замена Объединенным Нациям"

– Марко Рубио

При этом глава Госдепа констатировал, что ООН предприняла "очень мало" мер по ситуации с сектором Газа. В то же время госсекретарь признал значение, которое имеет оказание продовольственной помощи жителям сектора.

Напомним, устав Совета мира был подписан представителями 19 стран мира на полях Всемирного экономического форума в Давосе.