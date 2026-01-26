Вестник Кавказа

В Грузии ответили на слова Санду о влиянии Москвы на Тбилиси

В Грузии ответили на слова Санду о влиянии Москвы на Тбилиси
Гия Вольский ответил на слова Майи Санду, которая заявила о "гибридной операции РФ" по восстановлению влияния в Грузии. По словам Вольского, слова президента Молдовы не являются ценными для Тбилиси.

В Грузии подвергли критике слова президента Молдовы Майи Санду, которая заявила о том, что Тбилиси попал в орбиту влияния Москвы. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что слова политика не являются ценными для Тбилиси.   

"Не думаю, что заявление Майи Санду представляет хоть какую-либо ценность. Даже ее позитивное заявление тоже не будет значимым"

– Гия Вольский 

По словам Вольского, Санду входит в число политиков, которые поддерживают сценарий военной конфронтации между Москвой и Тбилиси. По словам Вольского, президент Молдовы "упразднила страну", поддержав присоединение республики к Румынии. Как отметил Гия Вольский, ситуация в Молдове напряженная, коррупция достигла беспрецедентных масштабов.

