Гия Вольский ответил на слова Майи Санду, которая заявила о "гибридной операции РФ" по восстановлению влияния в Грузии. По словам Вольского, слова президента Молдовы не являются ценными для Тбилиси.

"Не думаю, что заявление Майи Санду представляет хоть какую-либо ценность. Даже ее позитивное заявление тоже не будет значимым"

– Гия Вольский

По словам Вольского, Санду входит в число политиков, которые поддерживают сценарий военной конфронтации между Москвой и Тбилиси. По словам Вольского, президент Молдовы "упразднила страну", поддержав присоединение республики к Румынии. Как отметил Гия Вольский, ситуация в Молдове напряженная, коррупция достигла беспрецедентных масштабов.