Азербайджан нарастил экспорт ненефтяной продукции в Израиль на 27%

Баку и Тель-Авив развивают экономические связи: ненефтяной экспорт из АР в Израиль вырос на 27%.

Поставки продукции ненефтяного сектора из Азербайджана в Израиль выросли на 27% за прошлый год, поведал исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, за прошлый год торговый оборот двух стран составил $78 млн. На долю ненефтяного сектора приходится $20 млн.

"Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Израиль в январе-ноябре 2025 года вырос на 27% и достиг примерно $20,3 млн. Этот показатель в том же периоде 2024 года составил $16 млн. Объем взаимных инвестиций составляет примерно $600 млн"

– Юсиф Абдуллаев

Отметим, что сегодня состоялась встреча лидера Азербайджана Ильхама Алиева и главы МИД Израиля Гидеона Саара. Стороны обсудили развитие отношений двух стран по ряду направлений, Саар выразил благодарность Алиева за поддержку еврейской общины.