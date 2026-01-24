Бывший глава управления Росимущества арестован в Дагестане

В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества в республике, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом информирует пресс-служба судов РД.
"В Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении экс-руководителя территориального управления Росимущества в республике Дагестан <...> Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 24 марта"
– пресс-служба
По данным следствия, в 2021 году фигурант незаконно сдал в аренду местному жителю федеральную землю без проведения торгов. Позднее арендаторы смогли приватизировать данный участок. Ущерб, который причинил своими действиями чиновник, оценивается в 16,5 млн рублей.