Израиль откроет КПП "Рафах" в ограниченном режиме

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив частично откроет КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Пункт пропуска будет контролироваться израильскими силами.

Власти Израиля снимут запрет на проезд через КПП "Рафах", который расположен на границе сектора Газа и Египта. Проезд в ограниченном режиме и под контролем израильской армии станет доступен после завершения операции по поиску останков последнего заложника, поведали в пресс-службе офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху. 

"В рамках плана президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов Израиль согласился открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" в ограниченном режиме только для прохода людей и под полным израильским контролем. Открытие КПП было обусловлено возвращением всех живых заложников и полноценными усилиями ХАМАС по поиску и возвращению всех погибших похищенных"

– пресс-служба 

В сообщении отмечается, что израильские войска предпринимают усилия по поиску останков заложника Рана Гвили. Тель-Авив откроет пункт пропуска на основании соглашения с США.

