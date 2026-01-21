В колледжах России урежут платные места

Госдума намеревается внедрить государственное регулирование количества мест на коммерческой основе для колледжей. Сокращение набора потенциально затронет гуманитарные и экономические направления подготовки.

Российские законодатели готовят проект по сокращению платных мест в заведениях среднего профессионального образования (СПО) на гуманитарных и экономических специальностях, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Данное решение входит в перечень реформ в сфере высшего образования, мотивированных острой нехваткой на рынке квалифицированных кадров инженерно-технических и рабочих специальностей.

Ранее был принят закон аналогичного характера для высших учебных заведений, однако механизм государственной регуляции количества платных мест затронет и колледжи.

Ожидается, что соответствующий законопроект уже в этом году может быть создан и направлен в Госдуму до конца июля. При его вступлении в силу появится перечень специальностей с предельным количеством бюджетных мест. То есть колледжи, как и вузы, перестанут самостоятельно определять количество мест на коммерческой основе.

Депутат госдумы отметила, что выбор школьниками образовательных программ, невостребованных на рынке труда, создает перекос в секторах экономики, создающих основу ВВП. Реальный сектор экономики страдает от превалирования среди выпускников специалистов по юриспруденции, журналистике, экономике и управлению, а также экранным искусствам, являющихся самыми популярными направлениями СПО по данным Института развития профессионального образования.