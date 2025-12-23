Вестник Кавказа

Сотрудничество в образовательной сфере обсудили Баку и Анкара

встреча Эмина Амруллаева и Юсуфа Текина
© Фото: пресс-служба Минобразования Азербайджана
Глава Минобразования Азербайджана в рамках поездки в Турцию провел встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Состоялась встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева и министра национального образования этой Турции Юсуфа Текина. Об этом информирует азербайджанское министерства.

Встреч глав ведомств прошла в Анкаре.

Центральной темой обсуждения стали перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере общего и профессионального образования.

"В ходе встречи с министром нацобразования Турции, мы обсудили вопрос подготовки педагогических кадров, а также обмена опытом и приведения в соответствие с требованиями Азербайджана, программ обучения в системе профессионального образования"

– Эмин Амруллаев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
570 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.