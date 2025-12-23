Сотрудничество в образовательной сфере обсудили Баку и Анкара

Глава Минобразования Азербайджана в рамках поездки в Турцию провел встречу с местным коллегой. Стороны поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества.
Состоялась встреча министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева и министра национального образования этой Турции Юсуфа Текина. Об этом информирует азербайджанское министерства.
Встреч глав ведомств прошла в Анкаре.
Центральной темой обсуждения стали перспективы развития сотрудничества двух стран в сфере общего и профессионального образования.
"В ходе встречи с министром нацобразования Турции, мы обсудили вопрос подготовки педагогических кадров, а также обмена опытом и приведения в соответствие с требованиями Азербайджана, программ обучения в системе профессионального образования"
– Эмин Амруллаев