Дорогу к порту Махачкалы за 9 млрд руб построят к концу года

Дорогу от трассы трассы Р-215, которая пройдет до морского порта Махачкалы, построят до конца года. Стоимость проекта составляет около 9 млрд руб.

Махачкалинский морской порт станет доступнее для автомобилей в течение года: строительство дороги к объекту завершат до конца 2026 года, поведали в правительстве Дагестана.

Согласно проекту, планируется создание пути от трассы Р-215. В настоящий момент специалисты занимаются строительством путепроводов, ЛЭП, а также прокладывают водоотвод.

Отметим, что длина дороги составляет чуть более 6 км, ширина трассы – 14 м.

Общая стоимость проекта составляет около 9 млрд руб. Работы ведутся в рамках нацпроекта.