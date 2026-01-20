Вестник Кавказа

Дорогу к порту Махачкалы за 9 млрд руб построят к концу года

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Дорогу от трассы трассы Р-215, которая пройдет до морского порта Махачкалы, построят до конца года. Стоимость проекта составляет около 9 млрд руб.

Махачкалинский морской порт станет доступнее для автомобилей в течение года: строительство дороги к объекту завершат до конца 2026 года, поведали в правительстве Дагестана. 

Согласно проекту, планируется создание пути от трассы Р-215. В настоящий момент специалисты занимаются строительством путепроводов, ЛЭП, а также прокладывают водоотвод. 

Отметим, что длина дороги составляет чуть более 6 км, ширина трассы – 14 м.

Общая стоимость проекта составляет около 9 млрд руб. Работы ведутся в рамках нацпроекта.

675 просмотров

