Экс-главу Буйнакского района арестовали в Махачкале

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уллубий Ханмурзаев, заподозренный правоохранителями в мошенничестве, взят под арест в Махачкале. Ранее он руководил Буйнакским районом.

Бывший глава Буйнакского района Дагестана арестован на время следствия, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

По ее словам, соответствующее решение в отношении Уллубия Ханмурзаева принял Кировский районный суд Махачкалы.

"Судом в отношении экс-главы Буйнакского района Дагестана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – по 18 марта 2026 года"

– Зарема Мамаева

По словам главы пресс-службы, Ханмурзаев проходит по уголовному делу по ч.3. ст.159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что экс-глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев был задержан правоохранителями 18 января текущего года.

