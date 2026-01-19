Экс-главу Буйнакского района арестовали в Махачкале

Уллубий Ханмурзаев, заподозренный правоохранителями в мошенничестве, взят под арест в Махачкале. Ранее он руководил Буйнакским районом.
Бывший глава Буйнакского района Дагестана арестован на время следствия, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.
По ее словам, соответствующее решение в отношении Уллубия Ханмурзаева принял Кировский районный суд Махачкалы.
"Судом в отношении экс-главы Буйнакского района Дагестана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – по 18 марта 2026 года"
– Зарема Мамаева
По словам главы пресс-службы, Ханмурзаев проходит по уголовному делу по ч.3. ст.159 УК РФ (мошенничество).
Напомним, что экс-глава Буйнакского района Дагестана Уллубий Ханмурзаев был задержан правоохранителями 18 января текущего года.