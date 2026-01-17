Вестник Кавказа

Экс-глава Буйнакского района Дагестана подозревается в мошенничестве

Экс-глава Буйнакского района Дагестана подозревается в мошенничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший руководитель Буйнакского района задержан по делу о мошенничестве. Сейчас он находится в махачкалинском ИВС.

Правоохранители задержали экс-главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, который проходит фигурантом по делу о мошенничестве. 

По данным главы Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиля Хадулаева, задержание произошло вчера в аэрогавани Махачкалы. Ханмурзаева отправили в ИВС в Махачкале. 

Отметим, что Ханмурзаев возглавлял Буйнакский район с 2023 года, в ноябре прошлого года он официально сложил полномочия главы районной администрации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
565 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.