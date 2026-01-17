Экс-глава Буйнакского района Дагестана подозревается в мошенничестве

Бывший руководитель Буйнакского района задержан по делу о мошенничестве. Сейчас он находится в махачкалинском ИВС.
Правоохранители задержали экс-главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, который проходит фигурантом по делу о мошенничестве.
По данным главы Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиля Хадулаева, задержание произошло вчера в аэрогавани Махачкалы. Ханмурзаева отправили в ИВС в Махачкале.
Отметим, что Ханмурзаев возглавлял Буйнакский район с 2023 года, в ноябре прошлого года он официально сложил полномочия главы районной администрации.