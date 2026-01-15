Дагестан догнал по бедности Кубань и Подмосковье

Если посчитать абсолютное число бедняков по субъектам РФ, то окажется, что больше всего бедности в Москве, а Кубань, Подмосковье и Дагестан приблизительно равны на 2-4 местах.

Агентство "ПромРейтинг", проанализировав официальную статистику Росстата, сформировало список российских субъектов с наибольшим и наименьшим числом бедных людей – то есть граждан с доходами ниже установленных для их регионов прожиточных минимумов.

Согласно этому списку, самым бедным субъектом РФ оказалась Москва – в ней за чертой бедности живет свыше полумиллиона человек, порядка 530 тыс граждан.

Около 400 тыс бедных живет в трех регионах – в Подмосковье (424 тыс человек), на Кубани (411 тыс человек) и в Дагестане (378 тыс человек). Среди кавказских субъектов РФ в список беднейших также вошел Ставропольский край.

Лидером по отсутствию бедняков признан Чукотский автономный округ – там их всего 1,8 тыс. На втором месте находится Ненецкий автономный округ с 2,7 тыс, на третьем – Магаданская область с 7,7 тыс. В целом низкая бедность характерна для российского севера.

Отметим, что прожиточный минимум в Дагестане в этом году составляет в среднем 17234 рубля.