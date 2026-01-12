Новая солнечная электростанция начнет работать в Республике Дагестан в ближайшее время. Ногайская СЭС будет вырабатывать 100 млн кВт·ч в год.

В конце первого квартала 2026 года в Дагестане запустят Ногайскую СЭС, информирует пресс-служба Минэнерго региона.

Станция строится компанией "Юнигрин Энерджи", инвестиции в СЭС составляют 6,7 млрд рублей. Мощность новой СЭС составит 60 МВт, в год будет вырабатываться около 100 млн кВт·ч. На объекте будет постоянно трудоустроен 21 человек.

В настоящее время на площадке занято порядка 100 рабочих, ведутся монтажные работы, завершается сооружение фотоэлектрических модулей.

Отметим, что Дагестан с запуском новых объектов "зеленой" энергетики не только улучшить ситуацию с энергоснабжением, но и войдет в тройку регионов-лидеров России по запуску новых объектов в сфере возобновляемой энергетики.