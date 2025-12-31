В Дагестане завершилось строительство Дербентской СЭС

Дагестанские строители завершили возведение крупнейшей в регионе Дербентской солнечной электростанции, вскоре она даст в сеть свою полную мощность – свыше 102 МВт электроэнергии.

"В рамках соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта… успешно завершено строительство крупнейшего в республике объекта солнечной энергетики — Дербентской солнечной электростанции мощностью 102,3 МВт"

- Минэнерго Дагестана

В год СЭС будет выдавать в сеть около 160 млн кВт/ч экологически чистой электроэнергии, что составит около 3% от общей выработки всех генерирующих мощностей Дагестана, передает портал "Это Кавказ".

Строительство электростанции обошлось инвесторам в 10,9 млрд рублей.

