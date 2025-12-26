Проект по исламскому туризму готовится к запуску в России

В России в скором времени получит особое развитие проект мусульманского туризма – он называется "Священная тропа".

Исламский туристический проект "Священная тропа" планируется запустить в скором времени в России, о его деталях сообщил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов.

По его словам, этот мусульманский туристический проект позволит, с одной стороны, стимулировать развитие внутреннего туризма, а с другой – привлечь в Россию больше гостей из разных стран.

"Мы создадим уникальные возможности для мусульманских путешественников, которые хотят познакомиться с культурой и историей российских регионов, связанных с исламом, а также просто увидеть невероятные природные красоты нашей страны"

– Альбир Крганов

Муфтий пояснил, что в рамках проекта будут учитываться в первую очередь запросы мусульманских туристов из разных стран мира и регионов России. В частности, им могут быть интересны экскурсии с посещением мечетей и молельных залов, а также других мест, которые так или иначе связаны с исламом. Кроме того, их могут заинтересовать блюда национальной кухни и "местный колорит", почувствовать который они смогут на рынках и ярмарках, пишет ТАСС.