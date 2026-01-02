Три туристических объекта отремонтируют в Кисловодске

В Кисловодске в этом году начнутся работы по модернизации трех локаций, популярных у туристов. Гора Кольцо прирастет оборудованной пешеходной тропой и ступенями, а у Лермонтовской скалы вырастет "историческая" деревня.

Курортный город Кисловодск в этом году займется модернизацией трех туристических объектов: гора Кольцо, "Замок коварства и любви", Лермонтовская скала, поделился градоначальник Евгений Моисеев в инфоцентре "ТАСС Кавказ".

"У нас три загородные локации, которые мы будем активно развивать в этом году"

– Евгений Моисеев

На горе Кольцо планируется сделать большой прогулочный терренкур через склон хребта, также на горе появятся деревянные ступени для восхождений.

"Второй объект у нас - "Замок коварства и любви", мы сейчас проектируем, в том числе за счет туристического налога. Хотим там сделать точку притяжения, где будет и гастрономия, и национальные особенности наших народов"

– Евгений Моисеев

Он добавил, что в этой локации в 2026 году может быть открыт бювет нарзана, который не функционировал последние четыре года.

Еще один проект – сооружение возле Лермонтовской скалы деревню времен романа "Герой нашего времени".

"Там будут мазанки, и все из камня, без современной брусчатки для того, чтобы передать дух того времени. В этом году мы приступим, организуем торговлю, и две-три комнаты, чтобы переночевать"

– Евгений Моисеев