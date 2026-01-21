Вестник Кавказа

Армия Израиля провела операцию на Западном берегу

Военные Израиля провели зачистку Хеврона от палестинских радикалов. Обнаружены арсеналы с оружием, 14 боевиков задержаны.

ЦАХАЛ и спецподразделения Израиля завершили операцию на Западном берегу против боевиков радикальных палестинских группировок. Силовые мероприятия проходили в районе Джабаль-Джохар в Хевроне. 

По данным пресс-службы израильской армии, была ликвидирована инфраструктура террористов, а также изъято оружие. 14 боевиков были задержаны. 

"В результате задержаны 14 разыскиваемых лиц, причастных к террористической деятельности. Кроме того, в ходе обыска в 350 строениях обнаружено и конфисковано 8 единиц оружия, в частности автоматы типа М4 и М16, пистолеты и десятки ножей"

– пресс-служба ЦАХАЛ 

Ранее в СМИ сообщалось о достижении договоренностей между ХАМАС и Вашингтоном по разоружению радикалов в секторе Газа.

