Ситуацию в регионе обсудили Эрдоган и Пезешкиан

Турецкий лидер поговорил по телефону с иранским коллегой. В ходе беседы обсуждались последние события в регионе, в том числе ситуация в Иране.

В четверг, 22 января, состоялся телефонный разговор президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана.

В ходе беседы обсуждались отношения Анкары и Тегерана, а также последние события в регионе.

Глава турецкого государства подчеркнул, что они внимательным образом следят за событиями в Иране, мир и стабильность в котором имеют большое значение для Турции.

"Турция никогда не поддерживала сценарии внешнего вмешательства в Иран"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Он также отметил, что урегулирование проблем и предотвращение эскалации напряженности в регионе отвечают интересам Анкары.

Напомним, с конца прошлого года в Иране продолжаются протесты, начавшиеся в связи с девальвацией национальной валюты и высокой инфляции. За несколько недель жертвами протестов стали порядка 3-4 тыс человек.