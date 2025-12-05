Путин и Аббас обсудят использование замороженных активов Москвы для Совета мира

Владимир Путин и Махмуд Аббас проведут переговоры, в рамках которых обсудят Совет мира и использование замороженных российских активов.

Российский лидер Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом. Стороны обсудят инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе, а также реализацию российского предложения использовать часть замороженных российских активов для формирования бюджета Совета, сообщил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Конечно, главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях, Россия всегда была большим другом Палестины. Мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования"

– Дмитрий Песков

По словам Пескова, юридические детали использования российских активов еще предстоит прояснить, при этом Москва по-прежнему настроена отстаивать свои права на замороженные средства.

"Как будет оформлен (процесс направления активов) юридически пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки. Это потребует определенных действий со стороны США, - отметил он. - Это не означает, что мы утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права"

– Дмитрий Песков

Ранее с предложением направить $1 млрд замороженных российских активов на восстановление Газы выступил Владимир Путин. Российский лидер мотивировал предложение особыми отношениями с палестинским народом.