Названы доходы Грузии от туризма за 2025 год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доходы Грузии от туризма выросли на 6% за прошлый год. Суммарно страна получила от интуристов $4,7 млрд.

Грузия получила от туризма за прошлый год порядка $4,7 млрд, что на 6% превысило показатели 2024 года, информирует Нацбанк страны. 

Грузия превысила показатели развития туризма до пандемии. В частности, в 2024 году страна получила на 35% больше доходов от туристической отрасли, чем в 2019 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. 

Наибольший вклад в пополнение казны внесли путешественники из России, которые потратили в Грузии около $700 млн. Несмотря на "лидерство" по тратам среди интуристов, за прошлый россияне оставили в Грузии на 18% меньше кровных, чем годом ранее. 

Путешественники из стран ЕС нарастили траты в Грузии почти на 16%, почти приблизившись к показателям россиян – $660 млн.

