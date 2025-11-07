Грузия вышла на максимум в отношениях с Китаем

Грузия вышла на новый исторический максимум в экономических отношениях с Китаем: стороны разрабатывают ряд инвестиционных проектов, которые имеют блестящие перспективы, заявил посол Китая в Грузии.

Грузия вышла на новый уровень отношений с Китаем – сейчас они находятся на историческом максимуме, а новые совместные проекты и расширение контактов между предприятиями двух стран будут способствовать взаимной выгоде, заявил в эксклюзивном интервью Business Insider Georgia посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь.

"Двустороннее экономическое и торговое сотрудничество развивается быстрыми темпами и имеет позитивные перспективы. Китай преисполнен полной уверенности в экономическом и торговом сотрудничестве между нашими странами"

- Чжоу Цзянь

Наиболее результативными экономические отношения между двумя странами стали в ушедшем 2025 году – они значительно углубились, а ключевую роль в их укреплении сыграли соглашение о свободной торговле и инициатива "Один пояс – один путь", которая уже принесла ряд важных договоренностей и практических успехов, сказал посол, передает Sputnik Грузия.

На сегодняшний день ключевым направлением двусторонних отношений остается экономическое сотрудничество: китайские компании уже инвестировали в грузинскую экономику, построив в стране индустриальные парки и гидроэлектростанции, сейчас они активно развивают взаимодействие в электронной коммерции, торговой логистике, производстве и энергетике, отметил дипломат.

Это – взаимовыгодное сотрудничество: благоприятная бизнес-среда Грузии привлекает все больше китайских компаний, и в скором будущем в стрне воплотят в жизнь еще больше китайских инвестиционных проектов, – отметил посол.

Китай готов реализовать ключевые договоренности с Грузией, достигнутые на уровне лидеров двух стран. В частности, Пекин намерен ускорить подписание и вступление в силу обновленного протокола к Соглашению о свободной торговле с Тбилиси, добавил Чжоу Цзянь.