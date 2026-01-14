Северную Осетию и Кабардино-Балкарию соединит мост через реку Лескен

Уже до конца текущего 2026 года между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией заработает удобное транспортное сообщение – обновленный мост через реку Лескен обеспечит надежную транспортную коммуникацию между регионами.

Вскоре в Северо-Кавказском федеральном округе РФ заработает более удобный выезд транспорта из Северной Осетии на границу с Кабардино-Балкарией, сообщили в комитете дорожного хозяйства региона.

"К концу 2026 года планируется завершить реконструкцию моста через реку Лескен на 88-м км региональной дороги Северной Осетии - Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2. Он станет еще одним важным этапом в преображении региональной трассы"

- комитет

Это будет не только удобное и надежное сооружение – пятипролетный мост с двумя полосами движения будет оборудован полосой безопасности шириной 2 м и двумя тротуарами с металлическим барьерным ограждением, которое надежно защитит пешеходов от проезжающего транспорта, передает ТАСС.

Ремонт моста начался в минувшем 2025 году, строители уже освоили около 30% из выделенных на его реконструкцию 368 млн рублей.