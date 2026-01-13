Вестник Кавказа

Мосты на границе с Турцией возведет Армения

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава армянского правительства анонсировал строительство нескольких мостов на границе с Турцией. Один из них появится возле КПП "Маргара".

Армения может построить несколько мостов на отдельных участках границы с Турцией. Такое заявление сделал 14 января Никол Пашинян, армянский премьер-министр.

В ходе своего выступления на конференции "Армения и мир на перекрестке рисков и возможностей" глава правительства отметил, что понадобится возвести мосты возле приграничного КПП "Маргара" и КПП "Ахурик".

Пашинян добавил, что необходимо также создать таможенные и пограничные терминалы на данных участках, а также в районе Ерасха на границе с Нахчываном.

Кроме того, армянский премьер допустил реализацию инфраструктурных проектов на участке Иджеван – Газах на северо-восточном участке границы с Азербайджаном.

