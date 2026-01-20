Владимир Путин проведет встречу с Махмудом Аббасом

Президент России Владимир Путин сегодня примет президента Палестины Махмуда Аббаса, накануне прилетевшего в Москву – темой их переговоров станет ситуация в секторе Газа и создаваемый США "Сочет мира".

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом – темой их встречи станет нынешнее положение на Ближнем Востоке, акцент будет сделан на ситуацию в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудят создаваемый США "Совет мира" по Газе, присоединиться к которому российскому лидеру предложил лично президент США Дональд Трамп: Россия даст ответ на это предложение после того, как МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами Москвы, сообщил российский президент, передает РИА Новости.

"Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым у нас состоятся переговоры"

- Владимир Путин

Также в повестке переговоров - развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, добавили в Кремле.