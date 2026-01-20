Папа Римский получил приглашение войти в "Совет мира"

Глава Римско-католической церкви может войти в "Совет мира". Соответствующее предложение ему сделал президент США.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил Папу Римского Льва XIV войти в "Совет мира". Об этом рассказал 21 января Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана.
Он отметил, что понтифик пока не ответил согласием.
"Мы также получили это приглашение, и Папа Римский его получил, и мы думаем, что делать. Мы проводим исследование, и я считаю, что этот вопрос требует некоторого времени на обдумывание, чтобы дать ответ"
– Пьетро Паролин
По данным СМИ, в «Совет мира» приглашены 60 стран.
Ранее сообщалось, что американский лидер пригласил присоединиться к "Совету мира" президентов России, Азербайджана, Турции, премьер-министра Армении и других.
Согласно ряду сообщений, лидеры Франции и Норвегии отклонили аналогичное предложение.