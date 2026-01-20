В Ингушетии появятся новые школы и детские сады

В этом году в Ингушетии начнется строительство ряда новых школ и детских садов. Эти объекты дадут региону почти 1,6 тыс новых учебных мест.

Новые общеобразовательные школы и детские сады появятся в четырех селах Ингушетии, сообщили в пресс-службе главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"Особое внимание мы уделяем школам и детским садам. В этом году начнем строительство новых школ: на 720 мест в Новом Реданте, на 420 мест в Плиево, на 250 учащихся в Нестеровском и на 200 мест в Галашках"

– Калиматов

Также планируется обновить колледж, гимназию и четыре детских сада. Будут продолжены работы по возведению школы-интерната в селе Галашки. Всего за год в Ингушетии будут построены 18 и капитально отремонтированы еще 18 социально значимых объектов, уточнили в пресс-службе, передает "Интерфакс".