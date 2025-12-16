Новые спортивные объекты будут построены в Ингушетии

Власти Республики Ингушетия реализуют строительство новых пяти спортивных объектов – академии национальных видов спорта и новых площадок.

В 2026 году в Ингушетии планируется построить первую академию национальных видов спорта и несколько спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

"В этом году в Ингушетии приступят к строительству пяти объектов спорта, в том числе четырех спортивных площадок в Нижних Ачалуках, Инарках, Мужичах и Сунже"

– пресс-служба министерства строительства Ингушетии

Самым крупным проектом в этом направлении станет строительство в столице республики Магасе академии национальных видов спорта под названием "Шод сан лат".

Согласно планам, ее введут в эксплуатацию уже в 2027 году, уточнили в пресс-службе.