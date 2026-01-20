Россия побила рекорд по поставкам обогащенного урана в Китай

Объем поставок обогащенного урана из России в Китай в прошлом году достиг рекордного уровня, увеличившись в 1,4 раза.

Рекорд по поставкам обогащенного урана в Китай установила за минувший год Россия, следует из данных таможни КНР.

Так, в 2025 году экспорт обогащенного урана из РФ в Поднебесную увеличился на 40%. В частности, Россия поставила Китаю обогащенный уран на $1,19 млрд – максимальный показатель за все время российско-китайской торговли, передает РИА Новости.

Кроме того, Россия осталась безусловным лидером по поставкам обогащенного урана в КНР: ее доля составляет почти 95%. На втором месте Казахстан, который продал уран Китаю на $67,3 млн. Еще некоторое количество КНР закупала у Великобритании, Франции и США.