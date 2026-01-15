Китай сократил закупки российской нефти в 2025 году

По итогам прошлого года в Китай было экспортировано на 7% меньше российской нефти, чем в 2024 году. При этом Россия остается лидером по поставкам нефти в КНР.

Поставки российской нефти в Китай в 2025 году снизились на 7,1%, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

В Китай за год поступило 100,72 млн т нефти из России. В денежном выражении экспорт составил $49,8 млрд, что на 20% меньше, чем в 2024 году. При этом РФ остается главным поставщиком нефти в КНР.

Второе место занимает Саудовская Аравия – поставки выросли на 2,7%, до 80,76 млн т и в денежном выражении сократились на 9%.

Третье место за Ираком, который экспортировал в Китай 64,62 млн т, улучшив показатели 2024 года на 1,2%, в денежном выражении экспорт снизился почти на 10%.