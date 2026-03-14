Ильхам Алиев поздравил народ Казахстана с принятием новой Конституции

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и народу страны по поводу принятия новой Конституции.
"Нет сомнений, что это важное событие, предусматривающее модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, внесет вклад во всестороннее развитие Вашей братской страны, еще больше укрепит ее роль и позицию на международной арене"
– Ильхам Алиев
Президент АР выразил надежду на дальнейшее развитие отношений двух стран, которые связаны союзничеством, дружбой, а также общей историей. Ильхам Алиев также пожелал процветания и благополучия народу Казахстана.
Отметим, что референдум по новой Конституции Казахстана состоялся 15 марта. За принятие обновленного основного закона проголосовали свыше 87% участников референдума.