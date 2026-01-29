Якутия и Дагестан изучат наследие своих классиков

Дагестан и Якутию объединил масштабный культурно-просветительский проект, призванный соединить творческое наследие основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского и народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В Якутии сегодня был торжественно дан старт межрегиональному культурно-просветительскому проекту с Дагестаном "От Кулаковского до Гамзатова", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В День рождения основоположника якутской письменной литературы, выдающегося просветителя, мыслителя и гуманиста Алексея Кулаковского, сегодня, 16 марта, в Государственном Собрании Республики Саха (Якутия) состоится круглый стол, посвященный старту Межрегионального культурно-просветительского проекта "От Кулаковского до Гамзатова""

Инициатива соединит творческое наследие мыслителя и духовного лидера якутов Алексея Кулаковского и народного поэта Дагестана, классика российской литературы Расула Гамзатова, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Проект продлится до сентября 2026 года, дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. Итоговые мероприятия проекта, организованного Региональным отделением Ассамблеи народов России в Якутии, пройдут в Дагестане.