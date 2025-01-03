Композитор, педагог, фольклорист: Готфрид Гасанов — первый в дагестанской музыке

Готфрида Гасанова называют "отцом дагестанской музыки": он — автор первой национальной оперы, создатель первого в республике музыкального учебного заведения, собиратель и исследователь фольклора. Расскажем, где Гасанов учился музыке, какие произведения написал, какие премии получал.

Где Готфрид Гасанов получил музыкальное образование?

Готфрид Гасанов родился 1 мая 1900 года в Дербенте. Его дед — Гасан Алкадарский — известный в Дагестане историк, поэт и просветитель, отец — Али Гасанов — выпускник Петербургского университета, историк и переводчик, мать — Елена Бек — в юности в Петербурге училась играть на фортепиано и хорошо пела. Классическая музыка постоянно звучала в доме, и в пять лет Готфрид стал по слуху подбирать на фортепиано знакомые мелодии. В восемь лет мальчик начал заниматься с частным педагогом, а в пятнадцать уже твердо решил, что будет музыкантом, и задумался о поступлении в Петербургскую консерваторию. Однако революция и Гражданская война нарушили его планы, и студентом консерватории Гасанов стал только в 1922 году: по классу фортепиано учился у профессора Марии Бариновой, а параллельно два года занимался композицией у профессора Василия Калафати. Консерваторию он окончил в 1926-м, и в отзыве экзаменационной комиссии отмечалось: "Прекрасный музыкант. Вполне владеет инструментом. Выказал зрелость, выдержку, хороший вкус и разносторонность"

Готфрид Гасанов — фольклорист

В сентябре 1921 года, еще до поступления в консерваторию, Гасанов принял участие в первой музыкально-художественной экспедиции по Дагестану, с написанным по ее итогам докладом выступил на заседании этнографической секции Государственного института музыкальной науки (ГИМН) в Москве. В июле — августе 1925 года, во время каникул, он совершил следующую, уже специальную музыкальную экспедицию, а летом 1926-го состоялась третья. На основе собранных и проанализированных материалов Гасанов подготовил свое первое фольклорное исследование, осенью 1927-го представил его на заседании этнографической секции ГИМНа и был избран членом-корреспондентом этого института.

В начале 1935 года в Дагестане создали национальный Государственный этнографический ансамбль (теперь это Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан"), и Гасанов стал его художественным руководителем.

Летом 1936-го он провел очередную экспедицию, по ее итогам выпустил исследование "Дагестанская музыка", а сборник "20 кумыкских народных песен с теоретическими замечаниями" в феврале 1946 года был отмечен премией на Всесоюзном конкурсе собирателей фольклора. Самый известный труд Гасанова-фольклориста — сборник "100 дагестанских народных песен", в который вошли по 20 песен аварцев, лезгин, кумыков, лакцев и даргинцев. В 1943 году он стал заслуженным деятелем искусств Дагестана, в 1947-м получил еще одну премию на Всесоюзном конкурсе собирателей фольклора и первым из музыкантов Дагестана был принят в Союз композиторов СССР.

Готфрид Гасанов — педагог

В 1926 году в Буйнакске открылось первое в Дагестане музыкальное учебное заведение — музыкальная школа с интернатом для одаренных детей, ее организатором и первым директором стал Гасанов. Вскоре школу перевели в Махачкалу и преобразовали в Дагестанский музыкальный техникум (теперь это Махачкалинское музыкальное училище имени Готфрида Гасанова). Там были открыты отделения по всем основным специальностям: фортепиано, струнные и духовые инструменты, сольное пение, потом появились дирижерско-хоровое и теоретическое отделения. Преподавателями стали выпускники Московской и Ленинградской консерваторий, другие специалисты и, конечно, сам Гасанов. Среди его учеников — известные композиторы Сергей Агабабов и Ширвани Чалаев, пианистка, народная артистка Дагестана Рена Эфендиева.

Готфрид Гасанов — композитор

Первым крупным сочинением Гасанова стала опера "Хочбар", либретто которой основано на легенде о народном заступнике. Это — первая национальная дагестанская опера, в ней сочетаются фольклорные мелодии и традиции жанра. Работу над "Хочбаром" композитор завершил в сентябре 1937 года, однако оперного театра в Дагестане тогда не было, не удалось подготовить и концертную версию, была создана лишь радиокомпозиция, в которую вошли фрагменты легенды в исполнении чтеца и главные номера партитуры. В 1943 году Гасанов занял пост заведующего музыкальной частью Кумыкского музыкально-драматического театра, а фактически стал его музыкальным руководителем. Там он осуществил постановку "Хочбара" как музыкально-драматического спектакля. Как оперу это сочинение Гасанова впервые исполнили только в 1995 году: ее представили Дагестанская государственная филармония и хоровые коллективы Дагестанского государственного педагогического университета и Махачкалинского музыкального училища, а в 1998-м постановкой "Хочбара" открылся Дагестанский государственный театр оперы и балета.

Гасанов также является автором первой дагестанской музыкальной комедии "Юрек сюйсе" ("Если сердце захочет"), ее премьера в Кумыкском музыкально-драматическом театре в 1945-м прошла с успехом. В том же году композитор написал первый национальный детский балет "Карачач" ("Чернокосая"). Отдельные его сцены исполнили воспитанники Дворца пионеров и школьников под аккомпанемент фортепианного трио, однако на профессиональной сцене это сочинение поставлено не было.

21 сентября 1948 года в Махачкале Гасанов представил свой Первый концерт для фортепиано с оркестром: сольную партию сыграл сам, а московский композитор Григорий Фельдман, работавший в те годы в столице Дагестана, на втором рояле исполнил партию оркестра. Через два месяца в рамках творческой конференции композиторов автономных национальных республик Северного Кавказа состоялась оркестровая премьера, и солировал снова сам композитор, а в декабре он сыграл свое сочинение в Москве. В следующем году концерт прозвучал в других городах Советского Союза, а его автор был отмечен Государственной премией. Вторую Государственную премию СССР он получил в 1951 году за "Дагестанскую кантату о Сталине".

Гасанов также известен как автор оратории "Джигиты Дагестана", Симфонических танцев, других оркестровых, камерных, вокальных и хоровых произведений, музыки к спектаклям и фильмам.

В 1953-м музыкант занял пост художественного руководителя Дагестанской филармонии, в следующем году стал инициатором создания в республике отделения Союза композиторов СССР, а потом возглавил его. В 1960-м он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Гасанов скончался 28 мая 1965 года в Москве и был похоронен в Дагестане: его могила находится у подножья горы Тарки-Тау.