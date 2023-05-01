Рейнгольд Глиэр: 150 лет композитору, превратившему восточные легенды в оперы

11 января исполняется 150 лет со дня рождения Рейнгольда Глиэра — автора опер "Шахсенем" и "Лейли и Меджнун". Расскажем, где и у кого он получал музыкальное образование, как создавал свои самые популярные произведения, какие известные композиторы были учениками Глиэра.

Где Рейнгольд Глиэр учился музыке?

Рейнгольд Глиэр родился 11 января 1875 года в Киеве. Его отец — Мориц Глиэр — был потомственным мастером медных духовых музыкальных инструментов, в Киев он переехал из немецкого Клингенталя. Самого Рейнгольда с детства больше интересовало не создание инструментов, а музыка, которую на них можно было исполнять. В 10 лет мальчик стал учиться играть на скрипке, а в 14 начал сочинять. В 1891 году он поступил в Киевское музыкальное училище: по классу скрипки Рейнгольд занимался у известного музыканта и педагога, выпускника Пражской консерватории Отакара Шевчика, а теорию композиции ему преподавал Евгений Рыб, ученик Николая Римского-Корсакова. В 1894 году, окончив училище, Глиэр поступил в Московскую консерваторию. Композицию он изучал под руководством Михаила Ипполитова-Иванова, также среди его преподавателей были Сергей Танеев и Антон Аренский.

Как складывалась композиторская и педагогическая карьера Глиэра?

В 1900 году Глиэр окончил консерваторию с золотой медалью, представив на выпускном экзамене оперу-ораторию "Земля и небо" по Джорджу Байрону. В числе самых известных произведений, написанных им в первые два десятилетия XX века, — I секстет, симфоническая поэма "Сирены" и III симфония "Илья Муромец". Эти сочинения были отмечены самой престижной музыкальной премией дореволюционной России — Глинкинской.

В 1900 году Глиэр начал преподавать теоретические дисциплины в Музыкальном училище сестер Гнесиных, а летом 1902 и 1903 годов давал частные уроки Сергею Прокофьеву и Николаю Мясковскому. В 1913-м он стал профессором Киевской консерватории, а через год — также и ее директором. В 1920-м Глиэр вернулся в столицу и стал профессором Московской консерватории. Его учениками в разные годы были Николай Раков, Арам Хачатурян, Анатолий Новиков, Борис Александров, Лев Книппер, Александр Мосолов, другие известные композиторы.

Как-то так выходит, что кого из композиторов ни спросишь, он оказывается учеником Глиэра — прямым или "внучатым", то есть учеником ученика

— Прокофьев.

"Восточный" период Глиэра: оперы "Шахсенем" и "Лейли и Меджнун"

В 1918 году Глиэр познакомился с певицей Шовкет Мамедовой, которая тогда была студенткой Киевской консерватории. Услышав азербайджанские песни в ее исполнении, композитор стал интересоваться азербайджанской народной музыкой. По инициативе Мамедовой в 1923 году правительство Азербайджана предложило Глиэру написать классическую оперу на национальную тему. Литературной основой его сочинения стала одна из самых известных на Востоке легенд о странствующем певце Ашиг Гарибе, влюбленном в Шахсенем, дочь владетельного феодала. Над либретто "Шахсенем" работали азербайджанский писатель Джафар Джаббарлы и драматург, переводчик Михаил Гальперин, сотрудничавший с Большим театром и другими московскими музыкальными театрами.

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Глиэр приехал в Азербайджан летом 1923 года и несколько месяцев провел в своеобразной фольклорной экспедиции по районам республики.

Баку, Шуша, Гянджа, поездки по селениям, встреча с профессиональными артистами, народные празднества, наконец, музыкальная жизнь улицы — все это было для меня неиссякаемым источником новых художественных впечатлений. Выдающиеся азербайджанские артисты Шовкет ханум Мамедова, Бюльбюль — отличные знатоки народной музыки — напели мне ряд мелодий, использованных мною в опере "Шахсенем". Бюльбюль познакомил меня с мугамом. Очень многое мне дали встречи с известным народным певцом Джаббаром Карьягды и замечательным исполнителем на таре Курбаном Примовым

— композитор.

Главные партии он писал для Мамедовой и Бюльбюля, однако премьера на сцене Азербайджанского театра оперы и балета в Баку 17 марта 1927 года прошла без них: певцы тогда были на стажировке за границей. "Шахсенем" имела успех, но сам композитор считал, что работа еще не окончена. Для второй редакции оперы Джаббарлы написал либретто на азербайджанском языке, Глиэр внес в партитуру существенные изменения, и 4 мая 1934 года в Баку впервые прозвучала обновленная "Шахсенем": Мамедова и Бюльбюль исполнили главные партии, а за дирижерский пульт в тот вечер встал сам автор. Вскоре он получил звание народного артиста Азербайджана, а в апреле 1938-го опера была представлена в рамках Декады азербайджанского искусства в Москве.

500-летие со дня рождения Алишера Навои в СССР планировали отметить в феврале 1941 года, и Управление по делам искусств Узбекистана предложило Глиэру написать оперу на сюжет поэмы "Лейли и Меджнун". На Востоке легенда о Лейли и Меджнуне передавалась из поколения в поколение в течение столетий — трагическая история этих героев вдохновляла не только Навои, но и Низами, Физули, других поэтов. Премьера "Лейли и Меджнуна" состоялась в Ташкенте в июле 1940 года. Эту оперу Глиэр написал вместе с Талибом Садыковым, который занимался у него в Узбекской студии при Московской консерватории. Вместе композиторы работали и раньше: в 1937-м сочинили музыкальную драму "Гюльсара", за которую Глиэр получил звание народного артиста Узбекской ССР; а народным артистом СССР он стал в 1938 году.

За что Глиэр получил Государственные премии СССР?

Концерт для голоса с оркестром — одно из самых популярных произведений Глиэра — был удостоен Государственной премии СССР в 1946-м, а через два года такую же награду композитор получил за IV струнный квартет. В 1949 году в СССР отмечалось 150-летие со дня рождения Пушкина, и к этому событию была приурочена премьера балета Глиэра "Медный всадник", литературной основой которого стала одноименная поэма и другие сочинения поэта. Впервые балет был показан 14 марта 1949 года в ленинградском Кировском (нынешнем Мариинском) театре, а через три месяца, 27 июня, — в Большом театре. В 1950-м за "Медного всадника" композитор получил третью Государственную премию. Последнее выступление Глиэра состоялось в конце мая 1956 года: оркестр под его управлением исполнил фрагменты из "Шахсенем", "Медного всадника" и других известных произведений. Композитор скончался 23 июня того же года в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как будет отмечаться 150-летие Глиэра?

11 января на сцене концертного зала Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга состоится концерт, посвященный юбилею композитора. А Мариинский в честь этого события включил в свою январскую афишу несколько представлений "Медного всадника" — этот балет сохраняется в репертуаре театра много лет.